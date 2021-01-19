Дмитрий Азаров передал школам губернии 20 новых автобусов

Во вторник, 19 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от машин для 20 образовательных учреждений региона. Автомобили были получены в конце прошлого года, прошли необходимые процедуры оформления и уже сегодня готовы выйти в свой первый рейс.

Всего в 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 55 автобусов, которые отвечают всем требованиям безопасности при перевозке детей.

"Дети - самое дорогое, что у нас есть, что нам дано. Их здоровье и безопасность являются безусловным приоритетом", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность в том, что автобусы не будут простаивать, ведь они дадут возможность перевозить ребят не только на учебу и домой, но и на спортивные и культурные мероприятия.

Коллективы школ подтвердили: технику очень ждут. "У нас ежедневно привозят в школу более 130 детей из нескольких населенных пунктов. Есть семь автобусов, но у одного вышел срок эксплуатации. Новый автобус заменит его и сразу же выйдет на маршрут, - рассказала заместитель директора по комплексной безопасности Тимашевской школы Вера Пасечникова. - Автобус очень теплый, комфортный, а главное, безопасный. Поэтому родители могут не волноваться за своих детей. Наши ученики будут комфортно добираться до школы и домой".

"Дети соскучились по школе, педагоги рады видеть своих ребятишек, дарить им свои знания, свою душу и свое сердце. Хочу поблагодарить всех за такое бережное отношение к детям, за успехи, которые ежегодно демонстрирует наша система образования. Мы в регионе постараемся сделать все, чтобы обеспечить и подтвердить высокие результаты", - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил: даже несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в региональном бюджете предусмотрены средства на ремонт и переоснащение образовательных учреждений, в том числе закупку автобусов.

После передачи ключей глава региона поблагодарил всех водителей за труд: "Спасибо всем водителям, которые каждый день хранят жизни наших детей, создавая условия для их образования, для того, чтобы они были просто успешны и счастливы, для того, чтобы они дарили всем нам свои улыбки".

Закупка школьных автобусов позволяет создать равные условия для гармоничного развития и образования всех учеников, вне зависимости от места их проживания, дает детям возможность реализовать свои таланты и способности. На это нацелены и национальные проекты "Образование" и "Демография", которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина.

Напомним, только в прошлом году в рамках нацпроектов созданы еще 42 "Точки роста" в 28 муниципалитетах, теперь их 87. Начали работу Центр цифрового образования детей "IT-куб" и еще 21 мини-технопарк, был приобретен мобильный "Кванториум".

Кроме того, для создания современной цифровой образовательной среды 101 школа оснащена современным оборудованием. Ведется реконструкция и строительство новых образовательных учреждений. Две новые школы в областной столице - на 5-й просеке и в микрорайоне "Новая Самара" - готовятся принять своих маленьких хозяев.