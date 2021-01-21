Дмитрий Азаров обсудил с Почетными гражданами празднование 170-летия Самарской губернии

В четверг, 21 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по ВКС провел встречу с представителями Клуба Почетных граждан, где прошло обсуждение вакцинации от коронавируса, соцподдержки населения и празднования 170-летия Самарской губернии.

На связь с Почетными гражданами губернатор вышел из Хворостянского района, глава муниципалитета Виктор Махов сам является Почетным гражданином Самарской области.

Кратко о деятельности Клуба Почетных граждан в ушедшем году рассказал его председатель Максим Оводенко. "Пандемия новой коронавирусной инфекции больно ударила по нам, мы перестали встречаться лично", — отметил он.

Максим Оводенко попросил руководителей профильных министерств и ведомств приглашать Почетных граждан на личные встречи, в том числе в режиме ВКС, чтобы они могли давать советы по тому или иному вопросу.

Губернатор поручил проработать возможность таких встреч, отметив, что зачастую команда регионального правительства принимает ключевые решения, основываясь на мнении Почетных граждан и общественности.

На встрече перед самыми заслуженными гражданами о работе ведомств отчитались министры областного Правительства. Так, министр здравоохранения Армен Бенян рассказал о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции и вакцинации населения от COVID-19. Самарская область уже получила более 12 тыс. доз вакцин, которыми привили медиков и соцработников. До конца февраля регион ожидает поставку еще 140 тыс. доз. Так, уже завтра, по словам министра, в Самарскую область прибудут 10 тыс. доз вакцин.

"Люди старшего возраста являются приоритетной группой для первоочередной вакцинации с целью профилактики этого заболевания", — добавил Армен Бенян. В связи с этим губернатор поручил министру отработать вопрос по вакцинации от COVID-19 Почетных граждан региона, ведь многие из них относятся к категории пожилых граждан.

О мерах социальной помощи населению в период пандемии рассказала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Она сообщила, что меры социальной поддержки, предоставляемые более 400 тыс. жителям региона, сейчас продлеваются без обращения граждан в автоматизированном порядке.

"Я бы хотел предложить вам подумать, какие дополнительные меры необходимы для поддержки старшего поколения, защиты здоровья, мы с благодарностью их возьмем в проработку", — обратился Дмитрий Азаров к Почетным гражданам.

Центральной темой встречи стала подготовка к празднованию 170-летия Самарской губернии. Министр культуры Борис Илларионов отметил, что одно из главных событий — масштабный музыкальный проект, посвященный юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Основные мероприятия пройдут летом и осенью: по прогнозам специалистов, тогда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.

Дмитрий Азаров попросил Почетных граждан высказать мнения относительно того, чем необходимо дополнить программу мероприятий, на чем сделать акценты.

Почетный гражданин Владимир Ощепков попросил уделить больше внимания выступлениям хоровых коллективов. Председатель Общественной палаты Самарской области, Почетный гражданин Виктор Сойфер предложил в этом году начать показ роликов о муниципальных образованиях региона на информационных панелях на площади Славы, чтобы люди знали больше об истории Самарской земли.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий напомнил, что 170 лет назад была образована не только Самарская губерния, но и создана епархия. В связи с этим он предложил отразить роль церкви в жизни Самарской области.

Евгения Аршлутова также предложила проводить онлайн-поездки Клуба Почетных граждан по муниципалитетам, во время которых представители старшего поколения могли бы проводить встречи с молодежью, с научной и культурной общественностью.

Дмитрий Азаров поддержал эти инициативы и поручил также дополнить план мероприятий викторинами и конкурсами, которые позволят жителям региона подробнее узнать о муниципалитетах Самарской области и биографиях Почетных граждан.

"Все ваши предложения мы самым внимательным образом проработаем", — заверил глава региона.