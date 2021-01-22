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Кино Культура

В "Художественном" покажут ретроспективу фильмов Ларса фон Триера

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по апрель 2021 г. кинотеатр "Художественный" представит восемь фильмов культового датского режиссера Ларса фон Триера. На большом экране поклонники кино смогут увидеть работы мастера на языке оригинала. В афише фильмы "Рассекая волны", "Самый главный босс", "Мандерлей", "Эпидемия", "Идиоты", "Европа", "Элемент преступления" и "Танцующая в темноте".

Ларса фон Триера называют провокационным режиссером. С каннской премьеры его последнего, на данный момент,  фильма "Дом, который построил Джек" зрители уходили прямо с середины сеанса. Тем не менее, это не мешает ему быть популярным и получать охапки наград и номинаций на самых престижных кинопремиях. Особо популярны его фильмы "Меланхолия" (2011), "Антихрист" (2009), "Нимфоманка" (2013), "Догвилль" (2003) и "Танцующая в темноте" (2000).

В кинотеатре "Художественный" покажут более ранние работы режиссера. Показы приурочены к 65-летию мастера. Первый показ состоится уже 29 января.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала.

Расписание показов:

29 января, в 19:00 — "РАССЕКАЯ ВОЛНЫ"/ Breaking the Waves (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания, 1996, драма, 159 мин., 18+);

30 января, в 19:00 — "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС"/ Direktøren for det hele (Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия, Исландия, 2006, комедия, 99 мин., 16+);

24 февраля, в 19:00 — "МАНДЕРЛЕЙ"/ Manderlay (Дания, Швеция, Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, Италия, США, 2005, драма, 139 мин., 16+);

25 февраля, в 19:00 — "ЭПИДЕМИЯ"/ Epidemic (Дания, 1987, ужасы, драма, 106 мин., 16+);

17 марта, в 19:00 — "ИДИОТЫ"/ Idioterne (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, 1998, драма, комедия, 117 мин., 18+);

18 марта, в 19:00 — "ЕВРОПА"/ Europa (Дания, Швеция, Франция, Германия, Швейцария, Испания, 1991, триллер, драма, 112 мин., 16+);

28 апреля, в 19:00 — "ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ"/ Dancer in the Dark (Дания, Швеция, США, Аргентина, Великобритания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, 2000, мюзикл, драма, криминал, 140 мин., 16+);

29 апреля, в 19:00 — "ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ"/ Forbrydelsens element (Дания, 1984, триллер, драма, криминал, 104 мин., 16+).

Обращаем ваше внимание, что в общественных местах, в том числе в кинотеатрах, действует масочный режим.

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