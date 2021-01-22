Глава минэкономразвития РФ оценил высокую инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти"

Министр экономического развития России поздравил коллектив ОЭЗ "Тольятти" с лидерскими позициями в IV Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон страны за 2020 год. Соответствующее письмо поступило из федерального правительства в адрес руководства ОЭЗ.

Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что IV Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон страны за 2020 год был составлен на основе независимой экспертной оценки уровня развития промышленно-производственных ОЭЗ, условий благоприятствования инвестиционной деятельности, обеспеченности инфраструктурой и эффективности коммуникативной политики управляющих компаний.

"Результаты, достигнутые ОЭЗ промышленно-производственного типа "Тольятти", подтверждают высокую инвестиционную привлекательность площадки и института ОЭЗ для запуска новых инвестиционных проектов. Желаю дальнейших успехов в развитии и реализации всех поставленных целей!", — отметил Максим Решетников.

Напомним, итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон были озвучены в декабре. В результате экспертного анализа по итогам 2020 года ОЭЗ "Тольятти" заняла третье место и вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов площадок России, поднявшись за год сразу на три пункта.

Динамичное развитие ОЭЗ находится на личном контроле министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

"В 2019 году мы утвердили программу развития ОЭЗ "Тольятти", где обозначили ключевые мероприятия по совершенствованию инфраструктуры инвестплощадки. Сегодня эти проекты уже реализуются: мы строим железнодорожную ветку и корпуса для новых производств, реконструируем дорогу "Тольятти-Ягодное" и многое другое, — озвучил главные пункты программы Дмитрий Богданов. — В этом году мы запустим сразу несколько заводов наших резидентов, откроем таможенный комплекс".

Генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев отметил ее включение в границы города Тольятти как один из ключевых факторов, повлиявших на составление рейтинга. После расширения границ города резидентам особой экономической зоны стали доступны дополнительные инструменты федеральной поддержки.