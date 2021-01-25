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Общество

В Самаре побит температурный рекорд за 19 лет

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последнюю неделю января Приволжское УГМС зафиксировало экстремально высокую температуру воздуха в Самарской области.

В воскресенье, 24 января, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, отмечают синоптики.

В Самаре температурный рекорд побит впервые с 2002 года с отклонением в два градуса: столбик термометра достиг отметки в 3,4°С.

Самый старый температурный рекорд зафиксирован в Большой Глушице и Серноводске. В последний раз плюсовые значения в январе (+1,7°С и +1,4°С, соответственно) были отмечены в 1956 году. В 2021-м этот показатель составил +2,5°С в обоих районах.

Всего в 2021 г. температурные показатели достигли максимума в семи районах губернии, включая Челно-Вершины, Аглос, Безенчук и Авангард.

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