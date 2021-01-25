В 2020 г. промпроизводство в Самарской области просело на 4,5%

В Самарской области в 2020 г. снизился объем промышленного производства. По сравнению с 2019 г. он составил 95,5%, сообщает Самарастат.
"В декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. индекс составил 96,2%, по сравнению с ноябрем 2020 г. — 100,0%", — отмечается в сообщении.
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