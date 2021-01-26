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Суды Происшествия

Адвокаты Дмитрия Сазонова обжаловали приговор

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шестом кассационном суде 19 января были зарегистрированы жалобы двух адвокатов бывшего полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова на приговор суда Лениского района от 26 февраля 2020 г., признавшего его виновным в получении взяток и назначившего ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 220 млн руб. и лишения звания, об этом сообщают в суде.

Напомним, что согласно приговору, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские". Орлов ранее подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое осуществляло личную охрану главы сообщества Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касается получения взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но реально ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб: из 820 полученных тысяч 300 уже возвращены Юсупову.

В последнем слове подсудимый вины во взяточничестве не признал и настаивал на том, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

Вынесенный Дмитрию Сазонову приговор был обжалован, но 12 августа, апелляционная инстанция Самарского областного суда постановила изменить в приговоре Ленинского районного суда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.
И 19 января в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы двух адвокатов Дмитрия Сазонова — Дмитрия Тараборина и Марины Карномазовой. На следующий день жалобы были переданы на изучение. Как указано на сайте суда, жалобы планируется рассмотреть без истребования уголовного дела.

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