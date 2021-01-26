Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности за 2020 год. Всего было выпущено 31 489 единиц специализированной продукции, а также выполнен ремонт 372 единиц оборудования для предприятий нефтепроводной отрасли. Стоимость выпущенных и отремонтированных изделий составила более 492,9 млн руб. Производственные планы 2020 выполнены в полном объеме.

В частности на базе ЦБПО в пяти модификациях производится машина для безогневой резки труб "Волжанка". Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов. Всего номенклатура продукции ЦБПО включает более двухсот позиций, в том числе приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В минувшем году в рамках повышения производительности и качества выпускаемой продукции на ЦБПО проведено обучение и аттестация всех специалистов отделов качества, организована фотовидеофиксация результатов испытаний выпускаемых изделий, утверждены "Операционные технологические карты визуального и измерительного контроля сварных соединений".

Предприятие успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям ISO 9001:2015 в области "Производство и ремонт продукции для магистрального и трубопроводного транспорта".

В 2020 году на базе ЦБПО освоено производство устройства сверлильного пневматического — СПИН, предназначенного для дистанционного выполнения технологических отверстий диаметром 12 мм. Сверление таких отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе. Применение СПИН позволяет выполнять данную операцию на трубопроводе в период ремонтных работ без непосредственного присутствия человека в зоне потенциального риска. Выпуск указанной продукции по заявкам дочерних обществ ПАО "Транснефть" начнется с 2021 года.