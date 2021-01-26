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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2020 году почти 31,5 тыс. единиц продукции

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности за 2020 год. Всего было выпущено 31 489 единиц специализированной продукции, а также выполнен ремонт 372 единиц оборудования для предприятий нефтепроводной отрасли. Стоимость выпущенных и отремонтированных изделий составила более 492,9 млн руб. Производственные планы 2020 выполнены в полном объеме.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В частности на базе ЦБПО в пяти модификациях производится машина для безогневой резки труб "Волжанка". Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов. Всего номенклатура продукции ЦБПО включает более двухсот позиций, в том числе приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", ледорезные установки, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

В минувшем году в рамках повышения производительности и качества выпускаемой продукции на ЦБПО проведено обучение и аттестация всех специалистов отделов качества, организована фотовидеофиксация результатов испытаний выпускаемых изделий, утверждены "Операционные технологические карты визуального и измерительного контроля сварных соединений".

Предприятие успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям ISO 9001:2015 в области "Производство и ремонт продукции для магистрального и трубопроводного транспорта".

В 2020 году на базе ЦБПО освоено производство устройства сверлильного пневматического — СПИН, предназначенного для дистанционного выполнения технологических отверстий диаметром 12 мм. Сверление таких отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе. Применение СПИН позволяет выполнять данную операцию на трубопроводе в период ремонтных работ без непосредственного присутствия человека в зоне потенциального риска. Выпуск указанной продукции по заявкам дочерних обществ ПАО "Транснефть" начнется с 2021 года.

ЦБПО АО "Транснефть - Приволга" осуществляет выпуск продукции машиностроения для использования на объектах системы "Транснефть". Территория завода составляет около 6,2 га, на ней расположены семь производственных корпусов. Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями являются дочерние организации ПАО "Транснефть".

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