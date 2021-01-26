Мультфильм “Душа”: приглашаются взрослые в сопровождении детей

“Душа” (6+) от компании Pixar самый ожидаемый кинорелиз в афише кинотеатров этой зимой. Давно уже стало традицией делать мультфильмы, которые увлекали бы не только детей, но и их родителей – искать это поле диалога, в котором можно общаться на одном языке и со старшим и с младшим поколениями, задавать актуальные вопросы и вместе находить ответы. Правда, с каждым новым проектом, кажется, что команда Pixar все больше ориентируется на взрослых, нежели на детей.

Понеслась душа в рай

В этот раз, в "Душе", центральный персонаж уже совсем не ребенок, а окружающий его мир представлен максимально реально. Вокруг джазового пианиста Джо Гарднера шумит Нью-Йорк. Он работает на полставки в школе, обучая не всегда заинтересованных детей волшебству музыки. Живет он больше не в настоящем моменте, где надо думать о деньгах, о страховке, о пенсии, а все мечтает о сцене и возможности импровизировать в крутом джаз — бэнде. И вот он подобрался к своей мечте максимально близко и уже кричит в телефон, что за возможность играть с Доротеей Уильямс готов отдать жизнь. Прослушивание проходит удачно и уже на завтра запланирован концерт, но открытый люк на дороге меняет все.

В один момент Джо становится бледной голубоватой капелькой-сущностью, стоящей на траволаторе, движущемся в Великое После. Он еще толком не сообразил, что происходит, но точно знает, что он не хочет умереть, только не сейчас. Джо не смирился с судьбой и готов обмануть систему бытия, лишь бы иметь возможность вернуться обратно на Землю и отыграть концерт, о котором он мечтал всю жизнь. Он прорывается в Великое До — креативную фабрику "выращивания" душ, где каждой сущности подбирают характер и предназначение. Здесь все капельки-души при своих наставниках, которые помогают им найти призвание — психолога, футболиста, ученого, биолога и так далее. Только найдя призвание можно получить билет в жизнь и полететь на Землю.

Джо хоть и капелька-сущность, но путь на Землю ему, как беглой душе, без билета заказан. Вокруг него в Великом До носятся консультанты с одинаковыми именами Джерри, изображенные в стиле Миро и Пикассо. Они отправляют его на тренинг, где в неразберихе дают ему в ученики неприкаянную Душу 22. Она уже давно живет в Великом До, где ей спокойно и привычно, и не хочется нарушать сложившийся уклад бытия и отправляться на Землю. Душа 22 уже довела до срыва множество наставников, включая Мухаммеда Али, Аристотеля, Мать Терезу и других. Такие же планы у нее и на душу Джо. И вот Душа 22 с новым наставником оказываются в "музее жизни" Джо, где серо и совсем скучно: вот Джо закладывает вещи в стиральную машину, вот ест пиццу перед телевизором, а вот играет на пианино. Джо видит, что, возможно, его жизнь часто проходила "вслепую", но не отказывается от своего плана найти путь обратно на Землю, и Душа 22, выслушав его историю, решает ему помочь. Она ведет его в странное призрачное междумирье, где обитают заблудшие души тех, кто погряз в рутине жизни и тяготится своими страхами и проблемами и скорее существует, а не живет. Здесь же оказываются души, поймавшие вдохновение, и осознанно путешествуют на цветастом корабле души различных эзотериков, аки пиратов, спасающих заблудших. Они и помогают Джо вернуться на Землю, только естественно все путают, и отправляют туда вместе с ним и Душу 22: притом Душа 22 попадает в тело реального Джо, а Джо в тело толстого милого кота. В это время за Джо, недосчитавшись его души, выходит и бюрократка из Великого После, чтобы быстрее его вернуть назад.



Джазовая импровизация сюжета

Интересно ли поможет Джо найти предназначение Душе 22 и отправить ее на Землю? Получится ли у него вернуться и отыграть концерт? Лишь до какого-то момента. Позже сценаристы смещают внимание зрителей с формулы "что происходит" на формулу "как происходит". То есть в середине мультфильма, становится ясно, что важнее не то, что делают герои, а что их мотивирует на эти действия. Собственно в этой идее и заложена философия фильма, где гораздо важнее не цель к которой ты идешь, а красота пути, по которому ты стремишься к цели. Все это привычные истины, но кто сказал, что правда должна быть сложной?

В "Душе" представлены две ролевые модели — родитель и ребенок, учитель и ученик. Где старший сам то не особо понимает, что к чему, но имеет задачу зажечь огонь в новой душе и показать красоту жизни. Задача младшего — сомневаться, бояться, дерзить, открывать мир. Контрапункт этого мультипликационного произведения, когда эти две модели сходятся в чувстве очарованности жизнью.

Не зря сюжетная и музыкальная основа "Души" — джаз. Стиль музыки, в основе которого заложена импровизация, синонимичен по своей природе идее мультфильма. Не зря герои проговаривают, что главное в этой жизни уметь "джазовать", хоть и нет такого слова. Возможно, в российском прокате этот момент создаст некоторый сложности, потому что джаз в Америке это образ и стиль жизни, основа национальной культуры, с которой знакомы даже самые маленькие, а в России это просто стиль музыки, который здесь если не запрещался, то и не особо популязировался. Вся эта эстетика, возможно, будет не совсем понятна маленьким детям. Но зато точно познакомит и возможно увлечет чем-то новым.

В "Душе" на контрасте с излишне суетливым и многолюдным реальным миром, наполненным теплыми красками и музыкальной импровизацией, сделан потусторонний мир — холодный и сверкающий с электроникой от Трента Резнора и Аттикуса Росса. Режиссер Пит Доктер, выпустивший "Головоломку", не так увлечен в "Душе" проговариванием механики мира Великого До — она оформлена общими образами и штрихами, Великое После обоснованно остается неразгаданным. Возможно, что Доктеру было интереснее создавать реальный мир, который надо отметить, воспроизведен с фантастической достоверностью для анимации. Уютные клубы с мягкий светом, солнечная квартира, старая швейная мастерская — здесь кроется красота и особенно сложная работа аниматоров, а не в "надувном" потустороннем мире.

Специально для детей по фильму разбросано несколько забавных и немного дерзких шуток, но хватит ли их, чтобы очаровать юную публику? Вроде бы есть персонаж, с которым они могут себя ассоциировать — Душа 22, милые образы — души-сущности и толстый кот. Но нельзя отделаться от ощущения, что этот мультфильм сделан больше для родителей. Может быть это потому, что центральной фигурой всегда остается взрослый Джо Гарднер, со своими целями, проблемами, желаниями и жертвами. Он, конечно, тоже ребенок, что подчеркивается введением в сюжет образа его матери, но все-таки взрослый, пусть и инфантильный. И если обычно на мультфильм зазывают детей с родителями, то тут скорее уместнее говорить, что это история для родителей, на которую их могут сопроводить дети.

Возможно, что самое ценное в "Душе", это возможность потом вместе с детьми порассуждать на сложные темы. В конце концов в онтологических вопросах взрослые не всегда разбираются лучше детей.