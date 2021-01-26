В Самаре кондукторы получили право не продавать билет пассажиру без маски

В Самаре продолжаются проверки общественного транспорта: по состоянию на 25 января количество фигурантов административных дел увеличилось до 170 человек.

"Прежде всего, мы выявляем людей, которые принципиально отказываются надевать маску, но такие случаи происходят сейчас редко, поскольку о требованиях знают все. Чаще всего приходится делать замечания относительно способа ношения маски", — сообщает заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самара Юрий Тапилин.

Упрямых пассажиров приходится высаживать из салонов. Так, с сентября 2020 г. по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном общественном транспорте 1369 человек, а в метрополитен не пропустили 9998 граждан, которые не имели средства защиты органов дыхания или категорически отказались ими пользоваться.

"Кондуктор сейчас наделен правом не продавать билет пассажиру, не имеющему маску. В свою очередь, личным примером нашим сотрудникам необходимо показывать, что маска — это обязательный атрибут в поездке, снимать ее нельзя до конца рейса", — рассказала пресс-секретарь пассажирского автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Не только во время выездных рейдов ревизоры находят нарушителей. Без дальнейшей проверки не обходится ни одно обращение, направленное внимательными и скрупулезными пассажирами через социальные сети или по телефонной "горячей линии".