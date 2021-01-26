АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) за 2020 год. Суммарно на реализацию мероприятий в рамках программы было направлено 36,5 млрд рублей.

В минувшем году в программу технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта были включены 164 объекта. Все работы по ним были завершены в полном объеме и в плановые сроки. Цель — поддержание высокой производственной и экологической безопасности трубопроводной инфраструктуры, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В целях повышения надежности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга" в минувшем году заменены семь участков двух магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк и Бавлы — Куйбышев общей протяженностью 149,8 км.

В рамках модернизации нефтепроводной инфраструктуры введены в эксплуатацию пять резервуаров для хранения нефти общей емкостью 125 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка", нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Муханово" и "Самара-2".

В течение года проводились работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, инженерно-технических средств охраны и автоматизированных систем управления технологическим процессом. В подразделениях предприятия реконструированы четыре камеры пуска средств очистки и диагностики, заменены 16 электродвигателей, 16 магистральных и подпорных насосов. Новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы", характеризуется улучшенными показателями качества и энергоэффективности. Для обеспечения надежной эксплуатации производственных объектов специалисты заменили 69 единиц запорной арматуры с использованием электроприводов производства завода "ТОМЗЭЛ".

В целях повышения экологической безопасности производства введены в эксплуатацию очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на ЛПДС "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) и на станции смешения нефти Самарского РНУ.

Большое внимание в 2020 году уделялось своевременной реализации этапов комплексной реконструкции площадочных объектов площадки "Самара". Реконструирована комплексная система автоматического пожаротушения станции смешения нефти (ССН), проведено техперевооружение подпорной насосной "Дружба-2" НПС "Самара-1".

В г. Волгограде завершено строительство нового административного здания Волгоградского районного нефтепроводного управления, а на НПС "Суходольная" введен в эксплуатацию новый административно-бытовой корпус. Кроме того, в минувшем году выполнен капитальный ремонт 58 зданий и сооружений на объектах предприятия.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга", позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию и безопасность производственных объектов предприятия.