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Экономика и бизнес

В Самарской области в 1,6 раза чаще стали банкротить физлиц

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2020 г. резко выросло количество банкротств, следует из статистики, опубликованной на сайте областного арбитража.

Так, в прошлом году в Арбитражный суд Самарской области поступило 6887 исковых заявлений о несостоятельности, что на 36,3% больше, чем за 2019 год.

Количество заявлений о банкротстве физлиц выросло в 1,6 раза - с 3739 в 2019 г. до 6076 в 2020 году. 

Дела о банкротстве составили 54,9% от всех рассмотренных заявлений (в 2019 г. – 42,0%).

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