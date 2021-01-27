В Самарской области в 1,6 раза чаще стали банкротить физлиц

В Самарской области в 2020 г. резко выросло количество банкротств, следует из статистики, опубликованной на сайте областного арбитража.

Так, в прошлом году в Арбитражный суд Самарской области поступило 6887 исковых заявлений о несостоятельности, что на 36,3% больше, чем за 2019 год.

Количество заявлений о банкротстве физлиц выросло в 1,6 раза - с 3739 в 2019 г. до 6076 в 2020 году.

Дела о банкротстве составили 54,9% от всех рассмотренных заявлений (в 2019 г. – 42,0%).