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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Цифровая платформа Куйбышевского НПЗ повысит операционную оперативную эффективность

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти", ввел в эксплуатацию автоматизированную систему расчета материального баланса. Разработанная в компании аналитическая платформа охватывает всю производственную деятельность предприятия. Помимо автоматического учета материальных ресурсов система обеспечивает информационное сопровождение смежных процессов: анализа производства, повышения операционной эффективности, производственного планирования.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Внедрение новых технологических решений по всей производственной цепочке — одна из ключевых задач НК "Роснефть". Полномасштабное применение цифровых программ позволит перейти на качественно новый уровень ведения бизнеса, повысить надежность и экономичность производства, скорость принятия решений, а также сократить потери.

Автоматическая система является одной из ключевых составляющих внедряемой системы оперативного управления производством, задача которой — обеспечить прозрачность и точность управленческих решений, повысить эффективность переработки нефти. Внедрение системы — обязательное условие повышения качества производственного учета, контроля потребления сырья и нефтепродуктов на собственные нужды, выявления источников потерь с целью довести их до оптимальных экономических и экологических позиций.

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