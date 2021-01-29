На "Самара Авто ГАЗ" завели дела из-за многочисленных нарушений

Прокуратура Самары обнаружила многочисленные нарушения в работе городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлены факты невыполнения перевозчиком ООО "Самара Авто ГАЗ" отдельных условий муниципальных контрактов. Так, не соблюдается расписание движения, остановок и задействованной техники для перевозки пассажиров.

Прокуратура внесла представление главе города из-за того, что департамент транспорта не контролировал перевозчика должным образом.

В отношении директора и юридического лица "Самара Авто ГАЗ" возбуждены административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Кроме того, прокуратура оценит ущерб, причиненный из-за нарушений жителям и интересам города.