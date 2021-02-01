Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вышли во второй круг в Мельбурне

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Мельбурне. В матче первого круга россиянка встретилась с представительницей Японии Мисаки Дои и одержала победу со счетом 6:1, 6:4.

Соперницы провели на площадке 1 час 7 минут. За это время россиянка совершила 1 двойную ошибку и совершила 4 из 5 брейк-пойнта. Дои, в свою очередь, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мельбурне Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая в своем матче первого круга обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл.

Соотечественница Павлюченковой - тольяттинка Дарья Касаткина, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира Мельбурн-2 также одержала победу в первом круге: обыграла 32-летнюю представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску — 2:0 (6:1, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 (70%). На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3 (67%). По выигранным очкам преимущество на стороне спортсменки из России — 56:28.

Во 2-м круге турнира Касаткина встретится с победительницей пары — Маргарита Гаспарян — Полона Херцог, пишет championat.com.