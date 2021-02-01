Валерий Бондаренко покажет картины рубежа 1960-1970-х

В авторской программе "Страх высоты" 2 февраля в кинотеатре "Художественный" киновед Валерий Бондаренко покажет фильм Ричарда Раша "Напрямик" (18+), 16 февраля - картину Артура Пенна "Ресторан Элис" (16+).

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Ричард Раш в 1981 г. был дважды номинирован на премию "Оскар" за режиссуру и лучший сценарий фильма "Трюкач".

В 1970 г. Раш организовал собственную студию и выпустил фильм "Напрямик" с Эллиоттом Гулдом и Кэндис Берген в главных ролях. Ингмар Бергман оценил эту работу как "лучший американский фильм десятилетия". Ветеран войны во Вьетнаме Гарри Бейли решает пойти в колледж. Несмотря на то что Гарри старше и опытнее большинства студентов, он - активный участник студенческих движений. В фильме снимались Эллиотт Гулд, Кэндис Берген, Роберт Ф.Лайонс, Джефф Кори.

"Ресторан Элис" Артура Пенна - это киноадаптация 18-минутной песни Арло Гатри. Американский кинорежиссер и продюсер Артур Хиллер Пенн трижды номинировался на премию "Оскар" (за фильмы "Сотворившая чудо", "Бонни и Клайд" и "Ресторан Элис"). В центре картины "Ресторан Элис" - молодой еврейский музыкант Арло Гатри. После отчисления из колледжа он начинает бродяжничать и останавливается у своих друзей Элис и Рэя. Те недавно приобрели здание церкви в Грейт-Баррингтоне и открыли ресторан в соседнем Стокбридже, собрав вокруг колоритные "отбросы" общества. В комедийной драме снимались Арло Гатри, Патриция Куинн, Джеймс Бродерик, Пит Сигер.