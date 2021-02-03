В Самаре Единой теплоснабжающей компанией стал Самарский филиал "Т Плюс"

С февраля в Самаре произошло слияние двух компаний - АО "Предприятие тепловых сетей" присоединяется к ПАО "Т Плюс". Все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре.

Решение о консолидации было рекомендовано Советом директоров ПАО "Т Плюс". Все обязательства Предприятия тепловых сетей в Самаре будет выполнять филиал "Самарский", в частности, компания возьмет на себя функции Единой теплоснабжающей организации в городе. Это обеспечит успешную реализацию масштабной инвестиционной программы "Т Плюс" в рамках перехода на новую модель рынка тепла по методу альткотельной.

Объединение несет для региона и города ряд преимуществ: рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.