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Губернатор Власть и политика

В феврале Самарская область получит более 130 тыс. вакцин от COVID-19

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 3 февраля, в прямом эфире ГТРК "Самара" заявил, что регион полностью готов к вакцинации. За февраль в Самарскую область поступит более 130 тыс. вакцин.

"Мы ожидаем победы над новой коронавирусной инфекцией и уверенность нам дают, в первую очередь, российские вакцины. В начале года мы находимся в стабильной позиции, в день выявляется где-то около 300 инфицированных. Коечный фонд высвобождается — на сегодняшний день уже 42% фонда свободно. Постепенно он будет переведен на плановое предоставление медицинских услуг", — сообщил глава региона.

Напомним, сегодня в регион поступило почти 29 тыс. вакцин от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак". В течение дня их распределили по 137 прививочным пунктам.

"Мы расписали эти вакцины по всем лечебным учреждениям и точно знаем, кого будем вакцинировать. Это в первую очередь, медработники, соцработники, педагоги, правоохранители, работники торговли. Мы четко отслеживаем и тех, кто сам подал заявку. На сегодняшний день подано 9100 таких заявок, этих граждан мы тоже вакцинируем в первую очередь", - отметил губернатор.

55 медицинских учреждений будут вести в регионе прививочную кампанию. "Создано 129 прививочных кабинетов плюс те, что будут располагаться на предприятиях. Заработает и мобильный прививочный пункт для отдаленных населенных пунктов", — рассказал Дмитрий Азаров.

До конца месяца в регион поступит еще 100 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Дмитрий Азаров в прямом эфире призвал жителей Самарской области активно принять участие в вакцинации.
 

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