Губернатор призвал Совет ректоров Самарской области активнее участвовать в развитии НОЦ

В понедельник, в День российской науки, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Самарской области.

Руководители университетов обсудили вопросы организации образовательного процесса во втором семестре, а также совершенствования системы воспитательной работы.

Председатель Совета ректоров, президент Самарского медицинского университета, спикер областного парламента Геннадий Котельников напомнил, что в конце прошлого года Правительство России утвердило программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 2 трлн рублей. Программа направлена на поддержку организаций высшего образования.

"Мы будем участвовать в проекте, в рамках которого будут проводиться конкурсы, выдаваться гранты. Мы обязательно должны включиться в программу и принимать в ней активное участие", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Напомним, текущий год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим председатель Совета ректоров поручил руководителям университетов предложил свои планы мероприятий для студенческого и преподавательского сообщества области.

Губернатор отметил, что необходимо постоянно привлекать внимание молодежи к научной деятельности. Тем более, что у вузов региона есть огромный потенциал. Новые возможности открывает научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который на сегодняшний день уже объединят ведущие университеты 9 регионов России.

При этом, по мнению руководителя региона, не все самарские вузы активно включились в его работу. "Научно-образовательный центр — это проект, который уже создает основы для опережающего развития Самарской области. Но он должен стать локомотивом инновационной трансформации. Это во многом зависит от вас лично, от вашего вклада", — подчеркнул губернатор, обращаясь к ректорам.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил воспитательной работе. Он отметил, что созданный совет проректоров вузов, курирующих эту деятельность, де-факто перестал работать. "Считаю это неправильным. По многим вузам есть серьезные пробелы по этому направлению работы. Это говорит о том, что решение остановить деятельность такого совета было преждевременным. А внимание, которое Совет ректоров уделяет этому вопросу, явно недостаточное", — уверен Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что первейшая задача проректоров по воспитательной работе — активнее вовлекать студентов, особенно младших курсов, и в научную, и в творческую деятельность.