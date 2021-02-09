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ДТП Происшествия

В Тольятти разыскивают лихача, сбившего ребенка и скрывшегося

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 8 февраля, в 19:00, неизвестный автомобилист около дома № 63 на ул. Лизы Чайкиной сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. После этого водитель скрылся. Ребенок получил травму ноги.

Предположительно, нарушитель ехал на черном Mercedes с госномерами одной из соседних республик.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о ДТП, личности нарушителя или нахождении автомобиля, обращаться по телефонам в Тольятти 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, в любом регионе России по телефону 020 (102 с мобильного).

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