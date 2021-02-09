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Экономическая политика Экономика и бизнес

Инвестиции резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросли на 87%

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Особой экономической зоны "Тольятти" за 2020 год в развитие производств вложено более 2,5 млрд рублей. Это на 87% больше, чем в 2019 году. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.

В 2020 году активно развивались фармацевтические, автокомпонентные производства, а также предприятия по созданию стройматериалов. При этом значительный объем вложений показали не только производства, готовящиеся к запуску, но и те, которые давно работают на площадке.

"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, в 2020 году ОЭЗ "Тольятти" показала наилучший результат по инвестициям резидентов за последние пять лет. Реализуемые проекты росли не только количественно, но и качественно — компании, которые давно работают на площадке, вкладывались в развитие, значит, у них есть уверенность в будущем для своего бизнеса на данной территории. Тем более что сейчас перед ОЭЗ открыты огромные перспективы после создания индустриального парка, начала строительства железной дороги и трассы в обход Тольятти с мостовым переходом в районе Климовки", — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран. Десять предприятий выпускают свою продукцию, еще девять — находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ трудится около 1,5 тысяч человек. За прошлый год их число выросло на 14%.

"В 2020 году нам удалось выполнить целевые показатели не только в части вложений резидентов, но и привлечения новых инвесторов. В ОЭЗ пришли три крупные компании, которые планируют реализовать проекты в очень сжатые сроки. Начало их производств запланировано на 2021 год. В текущем году мы ожидаем запуска четырех предприятий", — отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

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