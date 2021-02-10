В Самаре курьерам готовы платить больше, чем в Москве

В Самаре работодатели готовы платить курьерам с собственными авто больше, чем в столице. Это следует из подборки самых высокооплачиваемых вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств, составленной SuperJob.

В Самаре предлагается максимальная зарплата в 110 тыс. руб. (в Москве - 100 тысяч).

За время пандемии россияне успели оценить удобство сервисов курьерской доставки, которые продолжают развиваться. В декабре 2020 г. спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 г. - уже в 4,8 раза, комментируют в SuperJob.