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Экономическая политика Экономика и бизнес

ТОСЭР "Тольятти" — лидер страны по числу резидентов

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти" вошла в ТОП-10 лучших ТОСЭР страны. Крупнейший моногород РФ был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.

ТОП-10 лучших ТОСЭР был составлен Фондом развития моногородов в ноябре 2020 года. Всего в нем приняли участие 89 территорий опережающего развития.

Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

"Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей", — отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Развитие территорий опережающего развития в Самарской области курирует региональное министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

"Территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти" создана в сентябре 2016 года. Сегодня статус резидента тольяттинской ТОСЭР имеют 72 компании, готовые вложить более 43 млрд рублей и создать 10 тысяч новых рабочих мест", — отметил Дмитрий Богданов.

Инвесторы вносят свой вклад в диверсификацию экономики моногорода, реализуя проекты в сфере информационных технологий, производства пищевых продуктов, мебели, бумажных изделий, тренажеров, аккумуляторов, развития туристической инфраструктуры и др. Резиденты уже инвестировали более 16,8 млрд рублей и создали 5,5 тыс. рабочих мест.

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