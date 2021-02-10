Олег Горяинов прочтет лекцию о творчестве режиссера Стэнли Крамера

Во вторник, 16 февраля, в 18:30, в Самарской публичной библиотеке (Самаре, ул. Куйбышева, 95) состоится лекция с кинопоказом "История голливудского кино глазами Спенсера Трейси". Эпизод 4. Старая новая этика. "Угадай, кто придет к обеду" Стэнли Крамера.

Имя Стэнли Крамера было хорошо известно советскому зрителю, тогда как современная отечественная аудитория его почти не знает. Такие работы, как "Пожнёшь бурю" (1960), "Нюрнбергский процесс" (1961), "Корабль дураков" (1965) с минимальными купюрами или без таковых выходили на киноэкраны. Социально-критический накал и гуманистический пафос его фильмов находил понимание у зрителей по обе стороны железного занавеса. Суд над школьным учителем, который в 1925 г. в небольшом американском городке осмелился преподавать эволюционную теорию Дарвина; апокалипсические фантазии о человечестве после ядерной войны; трибунал над нацистскими преступниками — эти и другие темы, над которыми работал Крамер, поставили его в ряд режиссеров, работающих над острыми социальными проблемами.

Несмотря на серьезные темы, фильмы имели коммерческий успех. Так случилось и с картиной "Угадай, кто придет к обеду?", которая затронула тему расизма, актуальную, как сейчас очевидно, не только для конца 60-х годов.

На финальной встрече кинолектория "История голливудского кино глазами Спенсера Трейси" речь пойдет о феномене Стэнли Крамера и о его "камерной" работе.

Лекцию читает Олег Горяинов — кандидат юридических наук, киновед, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

После лекции пройдет показ фильма "Угадай, кто придет к обеду?" (1967, реж. Стэнли Крамер).

Стоимость — 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.