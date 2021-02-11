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Автопром Машиностроение

Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенничестве

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Автоконцерны Kia и Hyundai попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов Тольятти, пишет rbc.ru.

По словам представителя Kia, компании просят дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Тольятти (в первую очередь Автозаводского районного суда), выносивших решения по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей, за которыми, возможно, скрываются злоупотребления правом и попытки получения выгоды. "Мы считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику", - сказал он.

Пока компании, как утверждают автопроизводители, получили ответ только от Совета по противодействию коррупции: он направил копии их обращения в компетентные государственные органы для решения вопроса об организации проверки, добавил представитель "Хендэ Мотор СНГ".

Суть потенциальной мошеннической схемы компании в обращении описывают так: покупатель бывшего в употреблении автомобиля, как правило, на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах - обычно они сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет чаще всего один человек (Альберт Сабирзянов), а экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

По словам представителей Kia и Hyundai, злоумышленники также пользуются тем, что законом "О защите прав потребителей" установлены короткие сроки удовлетворения требований потребителя в рамках гарантийного срока, хотя выяснение причин выхода из строя сложного электронного оборудования требует проведения экспертиз и трудоемких исследований. Поэтому изготовители или автодилеры должны удовлетворять такие требования без выяснения причин, что формально создает основания для возврата товара.

Гид потребителя

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