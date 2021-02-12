Около "Самара Арены" продадут землю под жилищную застройку

В этом году планируется выставить на аукцион 10 га на 16 км Московского шоссе и здание радиобашни №31 площадью 81 кв. метр. Об этом сообщили в АО "ДОМ.РФ" - финансовом институте развития в жилищной сфере, который выступает организатором аукциона.

В компании, возглавляемой зампредом правительства РФ Виталием Мутко, сообщили, что реализуют госимущество, которое не используется или используется не по назначению. В их числе - имущественный комплекс бывшего Радиоцентра №3 около стадиона "Самара Арена".

Кадастровая стоимость продаваемого участка составляет 491,8 млн руб., согласно данным карты Росреестра. Площадка имеет категорию "земель населенных пунктов" и вид разрешенного использования под техническую зону и жилой поселок.

Ранее территорией распоряжалось ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Незадолго до чемпионата мира-2018 здесь планировали строительство телебашни высотой 240 м, но затем этот пункт исключили из программы подготовки к ЧМ.

Известно, что в 2018 году РТРС проводила тендер на расчистку участка от воздействия техногенных факторов и сбор мусора, а также закупку на планировку территории.

Напомним, в прошлом году областные власти провели конкурс на разработку концепции по развитию пространства вокруг "Самара Арены". В октябре был объявлен победитель, который представил свое видение этой территории.