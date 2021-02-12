Около "Самара Арены" продадут землю под жилищную застройку

В этом году планируется выставить на аукцион 10 га на 16 км Московского шоссе и здание радиобашни №31 площадью 81 кв. метр. Об этом сообщили в АО "ДОМ.РФ" - финансовом институте развития в жилищной сфере, который выступает организатором аукциона.
В компании, возглавляемой зампредом правительства РФ Виталием Мутко, сообщили, что реализуют госимущество, которое не используется или используется не по назначению. В их числе - имущественный комплекс бывшего Радиоцентра №3 около стадиона "Самара Арена".
Кадастровая стоимость продаваемого участка составляет 491,8 млн руб., согласно данным карты Росреестра. Площадка имеет категорию "земель населенных пунктов" и вид разрешенного использования под техническую зону и жилой поселок.
Ранее территорией распоряжалось ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Незадолго до чемпионата мира-2018 здесь планировали строительство телебашни высотой 240 м, но затем этот пункт исключили из программы подготовки к ЧМ.
Известно, что в 2018 году РТРС проводила тендер на расчистку участка от воздействия техногенных факторов и сбор мусора, а также закупку на планировку территории.
Напомним, в прошлом году областные власти провели конкурс на разработку концепции по развитию пространства вокруг "Самара Арены". В октябре был объявлен победитель, который представил свое видение этой территории.
Бывший Радиоцентр №3 им. Коминтерна КВ/СВ радиопередающий центр №3 на 16 км Московского шоссе (ул. Дальняя, 7) образован как Радиоцентр им. Коминтерна в 1949 году, коротковолновое вещание началось в 1952 году. Объект был одним из семи основных центров радиовещания СССР на зарубежные страны в КВ-диапазоне. Парк антенн радиоцентра располагался на металлических башнях и мачтах высотой 40-142 метра. Различные высоты подвеса антенн и азимуты направления обеспечивали работу как на ближнее, так и на дальнее зарубежье. В радиоцентре работали передатчики станции "Голос России" мощностью 250 кВт, 6x200 кВт, 2x100 кВт и 1x20 кВт. В 2013 г. антенные сооружения и оборудование радиоцентра были демонтированы, а на месте началось строительство стадиона.