В поселке Рощинский заработал мобильный прививочный пункт

По поручению главы региона Дмитрия Азарова в поселке Рощинский по графику начал работу мобильный прививочный комплекс. Вакцинацию проводят медработники Волжской центральной районной больницы.

Военнослужащие проходят вакцинацию в военном госпитале, а для гражданского населения поселка организована работа мобильного комплекса.

"При поступлении вакцины организовываем выезд передвижного комплекса и проводим вакцинацию жителей, - рассказал главный врач Дмитрий Лисица. - Вакцинация проводится вакциной ГамКовидВак (или Спутник V, как она называется по-другому). Вакцина показала свою высокую эффективность и безопасность. И у тех жителей, которые уже привиты на территории области, побочные явления в виде небольшого повышения температуры, ломоты в теле отмечалось в очень незначительном проценте случаев".

"Спасибо всем, кто организовал вакцинацию, - поделилась впечатлениями жительница поселка Галина Евдокимова. - Очень удобно, никуда ехать не нужно. И всем медикам спасибо большое от души".

Александр Трифонов, житель поселка Рощинский, не сомневается, что с помощью вакцинации удастся победить пандемию коронавируса. "Считаю, что вакцину надо делать обязательно. И особенно старшему поколению. Почему? Потому что мы, старшее поколение, должны быть здоровыми и оказывать помощь своим детям", - отметил он.

Напомним, вакцинация добровольная и бесплатная. Она проводится по предварительной записи. При поступлении вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на портале Госуслуг.

Для заявки необходимо выбрать услугу "Запись на вакцинацию от COVID-19" (баннер на главной странице), раздел "Записаться в лист ожидания".

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС или телефону "горячей линии" 122.