В прокат вышла российская картина о семье, поехавшей на Грушинский фестиваль

Новая комедия "Родные" - об автопутешествии большой семьи, которая едет на Грушинский фестиваль, - вышла в российский прокат. Для самарских зрителей фильм станет особенным подарком еще и потому, что символом сбывающейся мечты главного героя служат "Гора" и сцена фестиваля.

Отец (актер Сергей Бурунов) на фестивале хочет исполнить мечту всей жизни - спеть песню, созданную им еще в молодости. Съемки картины состоялись при поддержке Министерства культуры РФ вопреки всем сложностям прошлого года и завершились в середине октября.

О том, что благодаря фильму "Родные" вся страна вспомнит о фестивале, являющемся визитной карточкой Самарской области, летом прошлого года в ходе заседания рабочей группы Госсовета главе Самарской области Дмитрию Азарову сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. С сегодняшнего дня "Родные" - на экранах всех кинотеатров страны.

Режиссер фильма Илья Аксенов, автор идеи и креативный продюсер Жора Крыжовников собрали блестящий актерский состав: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Сергей Шакуров, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко.

В интервью ТАСС исполнитель главной роли Сергей Бурунов отметил, что создатели фильма "Родные" вышли за границы комедийного жанра, и признался, что работа над сценарием дала ему еще и огромный терапевтический эффект, позволила понять, что многие проблемы в человеческой жизни - из-за эмоциональной незрелости.

"То, что происходит с главным героем на протяжении всего фильма, конечно, меня потрясло", - отметил актер.