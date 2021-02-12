Владимир Аветисян покинул Роснано

Самарский бизнесмен Владимир Аветисян покинул пост заместителя председателя правления "Роснано", пишет "КоммерсантЪ".
"Владимир Аветисян сам решил сложить с себя полномочия заместителя председателя правления "Роснано" в связи с тем, что все задачи, поставленные перед ним, выполнены в полном объеме", - цитирует издание представителя бизнесмена Владимира Кострюкова.
Отметим, в интервью Волга Ньюс в августе прошлого года Владимир Аветисян рассказывал, что планирует покинуть Роснано с выходом госкорпорации из Первого экологического фонда, который он курировал. Фонд создавался совместно с Ростехом и предусматривает строительство мусоросжигательных заводов с утилизацией продуктов сгорания за счет переработки их в электроэнергию. В декабре прошлого года появилась информация о том, что Ростех выкупит долю Роснано в фонде.
На вопрос о дальнейших планах Владимир Аветисян в интервью ответил: "Дальше? Никуда! А зачем мне дальше?.."
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