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Экономика и бизнес

Владимир Аветисян покинул Роснано

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский бизнесмен Владимир Аветисян покинул пост заместителя председателя правления "Роснано", пишет "КоммерсантЪ".

"Владимир Аветисян сам решил сложить с себя полномочия заместителя председателя правления "Роснано" в связи с тем, что все задачи, поставленные перед ним, выполнены в полном объеме", - цитирует издание представителя бизнесмена Владимира Кострюкова.

Отметим, в интервью Волга Ньюс в августе прошлого года Владимир Аветисян рассказывал, что планирует покинуть Роснано с выходом госкорпорации из Первого экологического фонда, который он курировал. Фонд создавался совместно с Ростехом и предусматривает строительство мусоросжигательных заводов с утилизацией продуктов сгорания за счет переработки их в электроэнергию. В декабре прошлого года появилась информация о том, что Ростех выкупит долю Роснано в фонде.

На вопрос о дальнейших планах Владимир Аветисян в интервью ответил: "Дальше? Никуда! А зачем мне дальше?.."

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