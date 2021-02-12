ФАС посчитала, что "СКС" неверно использует средства, собираемые за вредные стоки

Федеральная антимонопольная служба проверила тарифное регулирование ООО "Самарские коммунальные системы" ("СКС") в связи со спором компании и департамента ценового и тарифного регулирования региона. Информация об этом появилась на сайте департамента.

Проверка касалась использования средств, которые собираются компанией с юридических лиц за превышение предельно допустимых концентраций загрязнений сточных вод (ПДК) и негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (НВС).

"За предшествующие годы доходы единого оператора "СКС" от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения не направлялись на финансирование инвестиционных мероприятий и корректировка инвестиционной программы организацией не проводилась", - сообщила глава департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина. Она также добавила, что, по заключению ФАС, деньги эти должны были направляться именно на указанные цели.

В СКС отмечают, что собранные средства должны направляться на реализацию мероприятий по компенсации вреда, причиненного водному объекту, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. Однако сроки реализации этих мероприятий в документах не указываются.

"К основному тарифу на оказание услуг водоотведения эти средства отношения не имеют, но в случае невыполнения мероприятий суммы вычитаются из необходимой валовой выручки, которая формируется при расчете тарифа на водоотведение", - поясняют в "СКС".

Специалисты департамента, проанализировав доходы и расходы "СКС", исключили спорные средства из необходимой валовой выручки организации при проведении тарифного регулирования. Решение департамента было рассмотрено на комиссии ФАС России, которая пришла к выводу о правомерности сделанных им выводов.

Однако оператор "СКС" с этими выводами не согласен. "Суммы, начисляемые ООО "Самарские коммунальные системы" предприятиям, доходят до компании с разрывом в несколько лет, так как практически все расчеты оспариваются в судах, которые длятся годами. То есть эти средства есть на бумаге, но выступить источником финансирования они не могут", - говорят в пресс-службе "СКС" и добавляют, что в период до 2018 г. компания выполнила мероприятия инвестиционной программы, которые не были обеспечены основным тарифом на сумму около 500 млн руб., за счет собственных средств.

"Механизм компенсации этих затрат был растянут во времени, что создавало большой "кассовый разрыв", и средства, собираемые за ПДК и НВС, выступали небольшой "подушкой безопасности" для выполнения основных обязательств компании. В тот же период шло согласование концессионного соглашения и параметров инвестиционной программы, что не позволяло точно определить основные (инвестпрограмма) и дополнительные мероприятия, финансируемые за счет платежей за ПДК и НВС", - подчеркивают представители "СКС" и заявляют, что после заключения концессионного соглашения компания разработала перечень мероприятий в счет доходов от взимания платы за ПДК и НВС на 2020-2024 годы.

При этом в компании подчеркивают, что мероприятия 2020 г. по перекладке канализационных линий на сумму 10,8 млн руб. были выполнены. В 2021 г. запланированы работы на 179,19 млн рублей, а общие вложения до 2024 г. включительно должны составить более 900 млн рублей.

"То есть те мероприятия, которые не были проведены, на реализацию которых средства были только начислены, но не получены в полном объеме, согласно планам, должны были быть реализованы в период с 2020 по 2024 год включительно", - объясняют в "СКС".

По информации компании, антимонопольная служба приняла ее аргументы частично, посчитав, что около 280 млн руб. должны быть исключены из необходимой валовой выручки организации при проведении тарифного регулирования.

"На потребителях, на плате за услуги водоснабжения и водоотведения это не скажется никаким образом. Исключение из тарифной массы в конечном итоге означает лишь то, что из разработанного перечня мероприятий, (по компенсации вреда, причиненного водному объекту, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения) будут исключены мероприятия на указанную сумму. Сейчас ООО "Самарские коммунальные системы" ведут консультации со специалистами, рассматривая возможность оспаривания данного решения", - подытожили в пресс-службе "СКС".