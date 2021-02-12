Прокурором Тольятти назначили Вячеслава Бобровского

Новым прокурором Тольятти стал старший советник юстиции Вячеслав Бобровский, сообщает региональная прокуратура.

Соответствующий приказ о назначении был подписан 12 февраля 2021 г. Генпрокурором РФ Игорем Красновым.

В разное время Вячеслав Бобровский работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского района, старшим следователем прокуратуры Центрального района, старшим следователем и помощником прокурора Тольятти, зампрокурора Автозаводского района, зампрокурора Тольятти, зампрокурора Ленинского района Самары, прокурором Сызрани.

С 2019 г. он занимал должность прокурора Промышленного района Самары.

Напомним, ранее прокурором Тольятти был Альберт Москалев. Он занимал эту должность с 2017 г., а в ноябре 2019 г. стал руководителем управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

После ухода Москалева обязанности прокурора Тольятти временно исполняли заместители.