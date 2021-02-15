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Тольяттинец Игорь Кононов стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду

ТОЛЬЯТТИ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 февраля, в Тольятти состоялся завершающий этап чемпионата мира по мотогонкам на льду. За звание сильнейшего боролись спортсмены семи стран: России, Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Нидерландов. Честь нашей страны защищали в том числе уроженцы Автограда, представители спортивного клуба "Мега-Лада" Игорь Кононов и Даниил Иванов. Вместе с земляками наших спортсменов с трибуны поддерживал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2021 году Личный чемпионат мира проходил на территории нашего региона уже в восьмой раз. По итогам заездов вторым стал тольяттинец Игорь Кононов, "бронзу" завоевал Дмитрий Хомицевич из Каменск-Уральска. А "золото" выиграл Динар Валеев, представляющий Башкирию.

"Сегодня здесь, на тольяттинском льду, определился чемпион мира по мотоциклетным гонкам. Я поздравляю чемпиона! Как и все тольяттинцы, я переживал за наших парней. Они тоже сегодня победители! - отметил Дмитрий Азаров на церемонии награждения чемпионов - Мы увидели мужественных ребят, быстрых, точных, готовых на все, чтобы победить. Я очень рад, что наша тольяттинская школа лидирует в стране, задает темп".

Мотогонщиков в Тольятти готовят с раннего возраста: на базе спортивного клуба "Мега-Лада" действует Областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею. Ее открыли благодаря поддержке правительства Самарской области. Из школы дети выходят профессиональными спортсменами и в дальнейшем защищают честь клуба "Мега-Лада" и всего региона на соревнованиях самого высокого уровня.

"Уверен: победы впереди, они не заставят себя ждать, потому что этот специализированный центр принимает мальчишек, которые с самого юного возраста осваивают этот отважный технический вид спорта, что очень важно для нашего региона. Они принесут новые победы и славу нашему самарскому спорту, а значит всему российскому спорту", - подчеркнул губернатор.

В общении с вице-чемпионом Игорем Кононовым Дмитрий Азаров отметил, что такие спортсмены - настоящий пример для подрастающего поколения, и предложил ему проводить мастер-классы для будущих гонщиков.

"Всегда готов поделиться опытом", - ответил гонщик.

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