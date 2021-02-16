В музее Эльдара Рязанова расскажут про фильмы ужасов

В воскресенье, 21 февраля, в 16:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов".
На лекции рассмотрят психологический аспект привлекательности жанра, изучат мнения психологов и выяснят, что больше всего пугает или нравится.
Лекцию читает Елена Козырева — историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.
Стоимость — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.