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Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут про фильмы ужасов

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 февраля, в 16:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов".

На лекции рассмотрят психологический аспект привлекательности жанра, изучат мнения психологов и выяснят, что больше всего пугает или нравится.

Лекцию читает Елена Козырева — историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Стоимость — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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