В музее Эльдара Рязанова расскажут про фильмы ужасов

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В воскресенье, 21 февраля, в 16:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов".