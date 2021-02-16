Губернатор потребовал от мэра Тольятти назвать сроки перерасчета из-за плохого качества горячей воды

Во вторник, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на ряд вопросов жителей региона во время прямого эфира на телеканале "Самара.24".

Один из вопросов вновь касался качества воды в Тольятти. Дмитрий Азаров обратился по видеосвязи к главе Тольятти Сергею Анташеву и задал ему этот вопрос. "Я вам поручал разобраться", - заявил губернатор.

Напомним, речь идет о требовании губернатора разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона заявил 26 января на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований и поручил главе Тольятти в кратчайшие сроки найти и устранить причину.

Тогда Сергей Анташев сообщил, что совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ по имеющимся жалобам начато расследование. Сегодня он добавил, что "причины ясны и понятны, но ни одна их сторон не признает себя виновной", имея в виду "Тевис" и "Т Плюс".

"Перерасчет произведен?" - спросил Дмитрий Азаров и услышал в ответ: "Нет, перерасчет производят ресурсоснабжающая организация и поставщики услуг".

"Вы там мэром работаете? Давайте я буду напрямую общаться с главами этих организаций, раз вы ничего там решить не можете. Попрошу завтра лично мне доложить, когда перерасчет будет сделан", - резко отреагировал губернатор.