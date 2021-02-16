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Губернатор Власть и политика

Губернатор потребовал от мэра Тольятти назвать сроки перерасчета из-за плохого качества горячей воды

ТОЛЬЯТТИ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на ряд вопросов жителей региона во время прямого эфира на телеканале "Самара.24".

Один из вопросов вновь касался качества воды в Тольятти. Дмитрий Азаров обратился по видеосвязи к главе Тольятти Сергею Анташеву и задал ему этот вопрос. "Я вам поручал разобраться", - заявил губернатор.

Напомним, речь идет о требовании губернатора разобраться с качеством горячей воды в Тольятти и пересчитать оплату услуги. Об этом глава региона заявил 26 января на оперативном совещании с правительством и главами муниципальных образований и поручил главе Тольятти в кратчайшие сроки найти и устранить причину.

Тогда Сергей Анташев сообщил, что совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ по имеющимся жалобам начато расследование. Сегодня он добавил, что "причины ясны и понятны, но ни одна их сторон не признает себя виновной", имея в виду "Тевис" и "Т Плюс".

"Перерасчет произведен?" - спросил Дмитрий Азаров и услышал в ответ: "Нет, перерасчет производят ресурсоснабжающая организация и поставщики услуг".

"Вы там мэром работаете? Давайте я буду напрямую общаться с главами этих организаций, раз вы ничего там решить не можете. Попрошу завтра лично мне доложить, когда перерасчет будет сделан", - резко отреагировал губернатор.

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