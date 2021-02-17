Как в Самаре быстро заработать на подарки близким?

В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта большинство самарцев, как и все россияне, традиционно покупают подарки родным и близким. Эксперты Авито Работы подобрали наиболее оплачиваемые вакансии для быстрого заработка, которые могут подойти не только как временное решение, но и приносить стабильно дополнительные деньги.

По итогам 2020 г. медианная зарплата в вакансиях с графиком "полный день" в Самаре составила 30 тыс. руб., не изменившись с прошлого года. Все больше жителей города ищут подработку — особенно накануне праздников. Так, по данным Авито Работы, за год интерес соискателей к вакансиям с графиком "неполный день" увеличился на 128%, а со "свободным графиком" — на 55%. Число предложений в Самаре по этим типам занятости стало ощутимо больше: на 98% и 113%, соответственно. Однако на оплате труда это не сказалось положительно: за аналогичный период медианная зарплата в вакансиях на "неполный день" не изменилась, составив 15 тыс. руб., а на "свободный", наоборот, снизилась на 10% до 36 тыс. рублей.

Одной из высокооплачиваемых подработок в городе можно считать вакансию водителя такси у крупного агрегатора. В условия входит свободный график, гарантируемый поток заказов и доход, а также телефонная поддержка 24 на 7. Чтобы получить место, соискателю нужно иметь трехлетний водительский стаж и удостоверение категории B. Оплата будет зависеть от числа выполненных заказов. Максимальный заработок в вакансии — 230 тыс. руб. в месяц.

Федеральная компания ищет выездного мастера компьютерной техники. Опыт работы не имеет значения, работодатель готов взять обучение на себя и предоставить стажировку. Тем не менее, понадобятся профильные знания компьютерной техники и умение диагностировать и ремонтировать ее. В случае успешного трудоустройства работодатель обеспечит специалиста заказами и предоставит индивидуальный график. Зарплата выплачивается ежедневно и зависит от числа выполненных заказов. Ориентировочная оплата составляет 120 тыс. рублей.

Со свободным графиком в одной самарской фирме открыта вакансия курьера. В ежедневные обязанности входит лишь доставка посылки до адресата. Соискателю нужно хорошо ориентироваться в городе, быть стрессоустойчивым и пунктуальным. Опыт работы в профильной сфере не нужен. Оплата осуществляется каждые два дня, а расходы, связанные с перемещением, работодатель берет на себя. Работа подойдет людям старше 45 лет и кандидатам с нарушением здоровья. Возможный максимальный заработок — 110 тыс. рублей.

Для любителей техники хорошей подработкой в канун праздников станет место мастера по ремонту бытовой техники. Трудоустройство происходит после прохождения обучения — причем можно выбрать, ремонтом какой техники хочет заниматься соискатель. При приеме на работу есть возможность работать в своем районе и по удобному графику. Если человек после обучения решит устроиться в компанию, то работодатель готов вернуть деньги за обучение. Гарантированный заработок — 70 тыс. руб., но при усердной работе можно рассчитывать и на большую оплату.

В сфере строительства на свободный график ищут монтажника для обшивки балконов. На этой позиции соискателю понадобится трудовой опыт от трех лет. В обязанности входит утепление балконов, их обшивка, работа со встроенными шкафами и тумбочками. Оплата производится сразу после выполнения заказа, материалы предоставляет работодатель, а все тяжелые предметы до места работы поднимают грузчики. Зарплата — 85 тыс. руб. в месяц.

Три совета по быстрому поиску работы от экспертов Авито Работы:

1) Проявляйте инициативу. Не ждите пока ваш отклик посмотрят, напишите или позвоните первым.

2) Поставьте правильную зарплату. Если выйти нужно "вчера" — поставьте среднерыночный показатель, не завышайте себе цену.

3) Подпишитесь на вакансии. Если вы выбрали несколько подходящих профессий, то подпишитесь на автоматическое обновление в настройках профиля на Авито.