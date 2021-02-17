В "Художественном" пройдет цикл кинопоказов к 170-летию Самарской губернии

С 24 февраля по 1 июля в "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет цикл кинопоказов "Страницы истории Самарской губернии" (12+), приуроченных к 170-летию Самарской губернии.

Программа:

24 февраля в 18:00 - Кинолекторий с показом фильма "Николай Кузнецов: от Земли до Луны", режиссер Ирина Чечурина (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 44 мин., 12+). Сюжет фильма построен на основных вехах биографии героя, но шире ее и объемнее по географии и времени. Исторические события рассматриваются как в ретроспективе, так и в перспективе научных открытий Н.Д.Кузнецова.

26 февраля в 16:30 - Презентация проекта "Культурный взлет Самарской области в XX веке" с показом фильма "Николай Симонов. Петр I из Самары", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 57 мин., 12+). Фильм рассказывает о судьбе Николая Симонова - актера театра и кино и живописца. Роль Петра I в исполнении Николая Симонова - шедевр. Николай Симонов оказал большое влияние на развитие театральной культуры в Самаре с 1931 по 1934 годы. Под его руководством за три сезона Куйбышевский краевой драматический театр зазвучал наряду с ведущими театрами Москвы и Ленинграда.

2 марта в 11:00 - Кинолекторий с показом фильма "Планета Аллы Шелест", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 45 мин., 12+). Документальный фильм "Планета Аллы Шелест" рассказывает о судьбе великой балерины 20 века. Особое место в фильме занимает рассказ о работе Аллы Шелест в Куйбышевском театре оперы и балета в качестве балетмейстера. За три года Алла Яковлевна обновила труппу и репертуар театра.

26 марта в 16:00 - Кинолекторий с показом фильма "Вячеслав Гвоздков. В театр пришло Добро", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 45 мин., 12+). Вячеслав Гвоздков работал во многих театрах страны, поставил много прекрасных спектаклей, в последние годы возглавлял Самарский драматический театр.

19 апреля в 16:00 - Кинолекторий с показом фильма "Геннадий Проваторов. Дирижер Божьей милостью", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 55 мин., 12+).

28 апреля в 16:00 - Кинолекторий с показом фильма "Валентин Пурыгин. Самарский Ван Гог", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 52 мин., 12+). Фильм рассказывает о художнике Валентине Пурыгине. Его картины со своим видением мира и языческой философией сложно вписывались в рамки советского искусства.

9 июня в 18:00 - Кинолекторий с показом фильма "Там, где врата небесные", режиссер Алексей Солоницын (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 39 мин., 6+).

1 июля в 18:00 - Кинолекторий с показом фильма "Самарский национальный ответ", режиссер Рафаэль Войнов (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 26 мин., 6+). Каждый город обладает неповторимым лицом, менталитетом, традициями и историей. Для Самары неповторимой, особенной чертой являются миролюбие и терпимость к различным национальным культурам. Фильм представляет собой опыт экзистенциального постижения души города.