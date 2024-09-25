Верю — не верю: Ольга Долматовская и Жора Крыжовников приступили к съемкам сериала по мотивам советского хита "Москва слезам не верит"

Восьмисерийной мелодрамой "Москва слезам не верит" (18+) занимаются шоураннер Жора Крыжовников, режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, а также оператор Юрий Коробейников.

Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом "‎Слова пацана. Кровь на асфальте" (18+) расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире канала СТС.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/6vF8fnFTC9uOmw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "‎Балет"‎, "Чистые" и другие). Проект создается кинокомпанией "Водород" и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Начало нулевых, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследований мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.