Банк "Открытие" провел опрос о требованиях, которые предъявляют друг к другу мужчины и женщины

Прекрасный и сильный пол разошлись во взглядах на то, какими основными качествами должен обладать настоящий мужчина, а также сколько он должен зарабатывать. Для большинства женщин важны верность и порядочность, тогда как мужчины ценят ум и знания. Около половины женщин мечтают об идеальном мужчине с заработком от 60-100 тысяч рублей в месяц, а мужчины считают оптимальным для содержания семьи доход в 80-150 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

61% опрошенных представительниц прекрасного пола Поволжья считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. 20% жительниц округа согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам. По мнению 18% респонденток, вклад полов в семейный бюджет должен быть соразмерным.

Лишь 52% сильной половины округа согласны с тем, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. При этом 33% опрошенных мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 15% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

45% опрошенных женщин округа считают, что мужчина должен зарабатывать 60-100 тысяч в месяц, чтобы содержать семью, 32% женщин полагают, что заработок должен быть от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. На доходы мужчин в размере 20-60 тысяч рублей в месяц согласны по 12% мужчин и женщин округа. 9% женщин и 12% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 200-500 тысяч рублей в месяц и более.

Большинство респондентов Приволжского федерального округа положительно относится к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта. 69% мужчин и женщин округа отмечают их каждый год. Нейтральной позиции в ПФО по отношению к 23 февраля и 8 марта — "кто хочет, пусть отмечает" — придерживаются 29% женщин и 27% мужчин. 2% женщин и 4% мужчин считают, что гендерные праздники надо отменить.

В тройку лучших подарков для мужчин ПФО на 23 февраля, по мнению жительниц округа, вошли носки, кружка, бритвенный станок (20%), подарок с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т. п.), набравший 17%, и алкоголь (16%). У опрошенных мужчин топ-3 подарков на День защитников Отечества выглядит немного иначе. На первом месте подарок с армейской символикой (31%), деньги (26%) и носки, кружка, бритвенный станок (18%).

Оценивая качества настоящего мужчины, прекрасная половина ПФО выше всего ставит верность и порядочность (24%), надежность и ответственность (23%), ум и знания (11%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9% и 8%.

Мужской рейтинг главных качеств настоящего мужчины отличается от женского. Тут лидируют ум и знания (20%), верность и порядочность (15%), а также надежность и ответственность (14%). Силу воли, упорство и терпение, а также смелость и решительность особо ценят по 9% мужчин округа. Доброту, щедрость, легкий характер и чувство юмора — лишь по 7%.

При этом лишь 1% прекрасной половины округа среди основных качеств настоящего мужчины упомянули богатство и высокую должность, 2% опрошенных мужчин — инициативность и предприимчивость.

Опрос проведен банком "Открытие" 12–16 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.