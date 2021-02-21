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Кино Культура

В ЦРК "Художественный" покажут кинопроект, посвященный 170-летию Самарской губернии

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 февраля по 1 июля 2021 года ЦРК "Художественный" проведет кинопроект "Славные судьбы самарской земли", приуроченных к славной дате 170-летия Самарской губернии. В рамках кинопроекта зрителей ждут разнообразные кинолектории, а также творческие встречи с создателями фильмов и участниками съемок.

В программе:

— 24 февраля в 18.00 — Кинолекторий с показом фильма "Николай Кузнецов: от Земли до Луны", режиссер Ирина Чечурина (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 44 мин., 12+). Фильм представляют:
— режиссер Ирина Чечурина,
— директор фильма Елена Манцурова,
— участники съемочной группы фильма.

— 26 февраля в 16.30 — Презентация проекта "Культурный взлет Самарской области в XX веке" с показом фильма "Николай Симонов. Петр I из Самары", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 57 мин., 12+). Фильм представляют:
— режиссер Светлана Кочергина,
— руководитель проекта Алексей Краснов.

— 2 марта в 11.00 — Кинолекторий с показом фильма "Планета Аллы Шелест", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 45 мин., 12+). Фильм представляют:
—  режиссер Светлана Кочергина,
—  руководитель проекта Алексей Краснов.

— 26 марта в 16.00 — Всемирному дню театра посвящается: Кинолекторий с показом фильма "Вячеслав Гвоздков. В театр пришло Добро", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 45 мин., 12+). Фильм представляют:
— режиссер Светлана Кочергина,
 — руководитель проекта Алексей Краснов.

— 19 апреля в 16.00 — Кинолекторий с показом фильма "Геннадий Проваторов. Дирижер Божьей милостью", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 55 мин., 12+). Фильм представляют:
— режиссер Светлана Кочергина,
— руководитель проекта Алексей Краснов.

— 28 апреля в 16.00 — Кинолекторий с показом фильма "Валентин Пурыгин. Самарский Ван Гог", режиссер Светлана Кочергина (Самара, АНО Культура жизни, 2020, документальный, 52 мин., 12+). Фильм представляют:
— режиссер Светлана Кочергина,
— руководитель проекта Алексей Краснов.

— 9 июня в 18.00 — Кинолекторий с показом фильма "Там, где врата небесные", режиссер Алексей Солоницын (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 39 мин., 6+). Фильм представляют участники съемочной группы фильма.

— 1 июля в 18.00 — Кинолекторий с показом фильма "Самарский национальный ответ", режиссер Рафаэль Войнов (Самара, "Волга-фильм", 2020, документальный, 26 мин., 6+). Фильм представляют  участники съемочной группы фильма.

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