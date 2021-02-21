В ЦРК "Художественный" покажут кинопроект, посвященный 170-летию Самарской губернии

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С 24 февраля по 1 июля 2021 года ЦРК "Художественный" проведет кинопроект "Славные судьбы самарской земли", приуроченных к славной дате 170-летия Самарской губернии. В рамках кинопроекта зрителей ждут разнообразные кинолектории, а также творческие встречи с создателями фильмов и участниками съемок.