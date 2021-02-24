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Экономика и бизнес

ГК "Аком" возглавил Олег Бельцов

ЖИГУЛЕВСК. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ГК "Аком" возглавил Олег Бельцов, ранее занимавший должность исполнительного директора по развитию производственных мощностей. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, что пост руководителя управляющий компании концерна ранее занимал его основатель Николай Игнатьев, скончавшийся 12 июля 2020 года.

На переходный этап вхождения в наследство Лилии Игнатьевой, вдовы коммерсанта, активы холдинга оказались в доверительном управлении у Владимира Классена (глава Жигулевска в 2013–2018 гг.). Оперативным управлением ГК "АКОМ" на переходном этапе занимался Владимир Остудин, сын Николая Остудина, действующего председателя Тольяттинской городской думы. Остудин-младший долгое время работал в структурах холдинга, занимая должности исполнительного директора, директора по развитию и технологиям.

В январе Лилия Игнатьева вступила в наследство, став новым главным публичным собственником ГК "Аком". Первым ее шагом стало назначение Олега Бельцова.

По данным издания, Владимир Остудин возглавил "Инкатех" (ООО "Инновационные кабельные технологии") — новый проект холдинга "Акрон" Павла Морозова. На ООО "Инкатех" планируется вывести производственный комплекс нефтегорского предприятия "Росскат", которое находится в стадии ликвидации. Крупнейшим кредитором ООО "Росскат" выступает ПАО "Сбербанк". По данным "СО", права требования Сбербанка к "Росскату" и его дочерним обществам, а также поручителям выкупил "Инкатех". К нему перешли и права на залоговое имущество.

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