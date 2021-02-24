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Экономика и бизнес

На продажу выставлен корпус "АвтоВАЗтехобслуживания"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производственный корпус "АвтоВАЗтехобслуживания" площадью 19,2 тыс. кв. м выставлен на продажу за 150 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.ru.

Объект расположен в Тольятти, на Южном шоссе, 113. Как уточняется в публикации о продаже, площадь производственных площадей составляет 14,4 тыс. кв. м, площадь административно-бытовых помещений — 4,8 тыс. кв. м, КПП — 81,5 кв. метра. Также уточняется, что к зданию подведены все коммуникации и оно полностью обеспечено энергоресурсами, а земельный участок под ним находится в долгосрочной аренде.

"Возможен вариант аренды с последующим выкупом", — уточняется в объявлении.

Раньше в здании располагался "Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание" (ОАО НВП "ИТЦ АВТО"), созданный еще в 1991 году. Организация, в частности, обеспечивала предприятия сервисно-сбытовой сети АвтоВАЗа комплектом нормативно-технической документации по обслуживанию всех моделей и модификаций автомобилей Lada, разрабатывала проекты станций техобслуживания и автоцентров. В 2017 г. общество было ликвидировано.

По данным ИАС Seldon Basis, на Южном шоссе, 113 в настоящее время находятся АО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" (занимается розничной торговлей легковыми автомобилями) и ООО "Энерго-Холдинг" (специализируется на техобслуживании и ремонте транспортных средств).

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