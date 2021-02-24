Делегация Франко-российской ТПП посетила технопарк "Жигулевская долина"

В рамках второго дня форума "Дни Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области" региональным Агентством по привлечению инвестиций было организовано посещение г. о. Тольятти. Коллеги из Франко-российской ТПП имели возможность посетить площадку технопарка "Жигулевская долина", на которой состоялась онлайн-конференция с участием Президента ПАО ''АВТОВАЗ'' Ива Каракатзаниса, а также была проведена встреча с представителями администрации г. о. Тольятти, ОЭЗ ППТ "Тольятти" и ИП "Автоваз".

Тольятти является территорией опережающего социально-экономического развития, о преференциальных режимах которой рассказала руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации г. о. Тольятти Ирина Потапова. "На территории г. о. Тольятти создана целая экосистема, в рамках которой малое инновационное предпринимательство имеет возможность перерасти в полноценный производственный процесс. Резиденты технопарка "Жигулевская долина" могут развивать свои инновационные продукты на начальных стадиях, а на площадках особой экономической зоны и индустриальных парков формировать более масштабные производственные процессы", — сообщил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин.

В ходе официальной части мероприятия генеральный директор Особой экономической зоны "Тольятти" Сергей Андреев и директор индустриального парка "АВТОВАЗ" Алексей Востриков презентовали возможности и льготы при размещении на своих площадках и обозначали заинтересованность в сотрудничестве с членами делегации.

Коллеги из Франко-российской торгово-промышленной палаты имели возможность не только услышать о возможностях инвестиционных площадок, но и увидеть их работу своими глазами. Таким образом, после серии B2B-переговоров с местным бизнесом для гостей были организованы экскурсии по технопарку и ОЭЗ "Тольятти".

По итогам второго дня форума участниками миссии также были определены возможности кооперационного взаимодействия, на основании которых будет вестись дальнейшая работа Агентства по налаживанию международного сотрудничества.