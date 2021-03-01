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Банк "Открытие" рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества компаний "РГС Недвижимость" и "РГСН"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте ООО "Адванс" (организатор торгов) стартовали продажи более четырехсот объектов имущества признанных банкротами компаний "РГС Недвижимость" и "РГСН". Банк "Открытие" планирует получить от реализации имущества должников более 1 млрд рублей.

Среди выставленных на торги объектов — коммерческая и жилая недвижимость, здания и земельные участки в разных регионах России, а также ценные бумаги и права требования (дебиторская задолженность). К примеру, офисное помещение (2012 кв. м.) в центре Перми за 69 млн рублей; нежилое здание с земельным участком в Великом Устюге (308 кв. м.) за 2,8 млн рублей (срок окупаемости — 3 года); двухэтажное нежилое здание в г. Кургане (687 кв. м.) за 9,8 млн рублей (срок окупаемости — 6 лет); нежилое помещение в г. Северске Томской области (310 кв. м.) за 5,2 млн рублей (срок окупаемости — 4 года) и т. д.

Организатор торгов рассчитывает реализовать все объекты в первом-третьем квартале 2021 года, основная масса объектов будет реализована с публичных аукционов в марте–июне.

Подробная информация по реализуемым объектам доступна на сайте bankrotorg.online.

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