В Отрадном экс-директор МП приговорен к 8 годам колонии за мошенничество и взятки

Бывший директор муниципального автономного учреждения "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный Самарской области" Николай Петров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 159 (покушение на мошенничество), ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "в" ч. 2 ст. 2041 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Следствием и судом установлено, что в августе 2018 г. Петров предложил директору ООО содействие в передаче денежных средств главе администрации г. Отрадный за заключение между управлением капитального строительства администрации и ООО муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей газоснабжения в Отрадном, а также последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ по данному контракту.

После этого, в январе 2019 г. Петров получил от директора ООО денежные средства в размере 943 тыс. 600 руб., из которых 600 тыс. планировал отдать главе администрации, а остальные оставить себе. Свои преступные действия Петров не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как глава городского округа Отрадный отказался принять денежные средства.

Кроме того, Петров в 2018 г. получал денежные средства за подписание актов выполненных работ еще по двум контрактам, на общую сумму около 780 тыс. рублей.

Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 2,4 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.