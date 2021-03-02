Леонид Пак: "Не всякое повышение цен — нарушение антимонопольного законодательства"

Во вторник, 2 марта, во время пресс-конференции, посвященной итогам работы УФАС по Самарской области в 2020 г., руководитель регионального антимонопольного ведомства Леонид Пак подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать цены на определенные группы продовольственных товаров, в том числе на сахар и крупы.

Напомним, в конце прошлого года правительство РФ поручило профильным ведомствам принять комплексные меры в связи с ростом цен на продукты. Соответствующие поручения были даны региональным властям. Сейчас Управление ФАС по Самарской области контролирует формирование цен на продукты первой необходимости. Ведомство следит за исполнением соглашений, заключенных между производителями и торговыми сетями. Однако, по словам Леонида Пака, в ФАС продолжают поступать жалобы от жителей на рост цен.

"К нам часто обращаются граждане, указывая, что на определенные виды товаров выросли цены. Но не всякое повышение является нарушением антимонопольного законодательства. Например, не является нарушением, если это произошло на общем рынке, поскольку цена изменилась не под влиянием конкретного монополиста", — отметил он.

"Нарушение, при котором ФАС может указать на необоснованность цены, — монопольно высокая стоимость. Это происходит, когда субъект один на рынке и повышает стоимость на товары или услуги безосновательно", — подчеркнул Леонид Пак.

По словам руководителя ведомства, в регионе нет монополистов, к примеру, риса или гречки — есть много производителей, поставляющих товар разного качества, в разных вариантах фасовки.

"Сейчас действует соглашение между производителями определенных видов товаров. Там предельная цена не должна быть выше той, что зафиксирована в соглашении. Производитель получает преференции за счет субсидий и других государственных мер, и поддерживает определенный уровень цен. Но я сам несколько раз наблюдал в магазинах, что, действительно, на сахар цены часто бывают высокими. При этом на прилавке также есть совершенно непривлекательный, некрасиво расфасованный сахар по цене, задекларированной при подписании такого соглашения. И получается, что формально соглашение выполнено, доступный сахар есть. Но готов ли потребитель приобретать такой сахар, большой вопрос", — отметил Леонид Пак.

Также он добавил, что зачастую сами потребители неосознанно не позволяют развивать конкуренцию между игроками рынка: "Мы проанализировали рынок нефтепродуктов и провели соцопрос. Выяснилось, что огромное количество потребителей имеют определенные стереотипы, не дающие им изменить мнение по поводу той или иной компании. Они привыкли заправляться в одном месте, и даже с ростом цены привычки не изменят", — прокомментировал Леонид Пак.

Он отметил, что при колоссальном числе поступающих в ФАС жалоб на рост цен на топливо, всего 10-15% готовы поменять заправку, если изменится стоимость бензина. Около 85% отметили, что не будут ничего менять по разным субъективным причинам, включая качество топлива.

"Нужно менять свой выбор, развивая конкуренцию. Не пробуя нового, мы остаемся в определенных рамках, не влияя на конкуренцию вообще. На эту тему есть книга "Одноэтажная Америка" Ильфа и Петрова. Они об этом еще 100 лет назад написали. И там как раз сказано, что большие корпорации убивают малый бизнес, местных производителей и роняют качество продукции", — заключил Леонид Пак.