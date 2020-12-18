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Экономика и бизнес

ФАС взял на контроль мониторинг цен на продовольственные товары

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление ФАС по Самарской области начало контролировать формирование цен на продукты первой необходимости. Об этом в пятницу, 18 декабря, заявил руководитель УФАС Леонид Пак. Ведомство будет следить за исполнением соглашений, заключенных между производителями и торговыми сетями.

Напомним, правительство РФ поручило профильным ведомствам принять комплексные меры в связи с ростом цен на продукты в течение. Соответствующие поручения были даны региональным властям.

По словам Пака, поручение будет исполняться во взаимодействии с надзорными органами, профильными региональными департаментами, налоговой службой и службой статистики.

"Нам уже поступило поручение о начале контроля за реализацией данных соглашений, — прокомментировал Леонид Пак. — Соглашения уже подписаны, список субъектов размещен на сайте. В управлении работает горячая линия, также проведено совещание с прокуратурой, на котором мы обсудили план взаимодействия и могли обмениваться актуальной информацией. Также данные нам будет направлять региональный минпромторг. Есть распоряжение правительства Самарской области, по которому налоговая служба и органы статистики обязаны информировать ФАС об изменениях цен на товары".

По словам Леонида Пака, кроме сахара и подсолнечного масла, список продовольственных товаров первой необходимости включает 32 позиции, в том числе, хлеб, гречневую, пшенную, рисовую крупу, молоко, картофель, капусту, соль, мясо кур, свинину и говядину. 

"Правительство принимает активные меры, думаю, соглашения будут исполняться. С начала года буду подняты вывозные пошлины, рынок стабилизируется и, надеюсь, серьезных административных мер применять не придется, поскольку сейчас потеря любого участника рынка приведет к росту цен", — заключил Леонид Пак.

 

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