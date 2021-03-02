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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства моста через Волгу

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, член парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский, а также члены регионального камбина обсудили вопросы развития области и реализации крупных инфраструктурных проектов. Один из них — строительство мостового перехода через Волгу и дороги "Обход Тольятти" в рамках международного маршрута "Европа — Западный Китай".

Напомним, это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Строительство новой дороги и моста не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал Поволжья. Новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от Особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", что будет способствовать открытию новых производств, созданию рабочие места и в целом развитию территории.

"Строительство объекта, важнейшего для нашей страны, идет строго по графику, который был заранее согласован и утвержден. Тем не менее, как и на любой большой стройке, есть ряд вопросов, которые требуют отдельного внимания", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Симановского за помощь, которую оказывает депутат в вопросах получения финансирования строительства этого ключевого инфраструктурного объекта.

"Министерство финансов РФ дало нам ряд предложений для проработки и выразило готовность оказывать всю необходимую помощь в реализации этого проекта", — отметил депутат Госдумы.

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