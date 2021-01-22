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Готовность моста через Волгу в районе Климовки оценивается в 9,6%

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень готовности мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка на сегодняшний день оценивается в 9,6%. Такая информация была озвучена вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым 21 января.

В этот день Виктор Кудряшов по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел первое в этом году совещание оперативного штаба по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, ХП "КК "Обход Тольятти", АО ДСК "АВТОБАН" и др.

Напомним, в марте 2018 г. Дмитрий Азаров выступил с инициативой о строительстве мостового перехода через реку Волга с обходом городского округа Тольятти в рамках строительства автодороги "Европа — Западный Китай". Это предложение было поддержано президентом страны Владимиром Путиным. Министерство транспорта РФ инициировало включение проекта в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. В сентябре 2018 г. проект был включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 16 октября 2019 г. состоялось подписание концессионного соглашения между правительством Самарской области и хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти", созданным при участии Государственной компании "Автодор".

Для управления проектом в регионе создан оперативный штаб под руководством губернатора. Заседания штаба проводятся один раз в две недели, рабочее взаимодействие организовано в ежедневном режиме.

"Работа ведется очень активно, много задач решено в прошлом году. Крайне важно, что было получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на все этапы строительства. Зафиксирована предельная стоимость работ, она осталась такой, какой была зафиксирована в концессионном соглашении. Мы активно финансируем проект. Направлено более 14 млрд рублей средств федерального гранта на оплату выполненных работ и аванса", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

20-процентной готовности объекта планируется достигнуть к апрелю. "Сегодня мы наметили очередную планку — к 1 апреля примерно пятая часть всего объекта будет завершена. Предполагаем, что в апреле уже увидим первую надвижку первой секции на мостовом переходе, так как работы ведутся в достаточно серьезном темпе", сообщил председатель правительства.

По его словам, в прошлом году "Обход Тольятти" совместно с правительством области добился подписания соглашений по привлечению заемных средств, которые предоставил консорциум банков.

"Это говорит о том, что проект будет стабильно финансироваться, и решение этих вопросов, в свою очередь, гарантирует сохранение набранных темпов выполнения работ, — считает Виктор Кудряшов. — Объект важнейший, стратегический, всё внимание правительства региона и ключевых министерств направлено на то, чтобы обеспечить его ввод в нормативные сроки".

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