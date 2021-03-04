Назначена экспертиза по качеству строительства "Самара Арены"

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу дефектов, выявленных на стадионе "Самара Арена".

Напомним, Самарская область требует от генподрядчика строительства стадиона ПСО "Казань" устранить дефекты и недоработки. Один из них касается системы мониторинга конструкций. До настоящего времени она работает не в полную мощность, отражается лишь малая часть параметров.

По мнению директора управляющего стадионом ГАУ СО "Самара Арена" Виталия Иванова, если бы система мониторинга работала как следует, то дефекта, выявленного 18 февраля, могло бы и не случиться, так как проблему можно было заметить раньше. Речь идет о трещинах в сварном шве на горизонтальной связи.

Всего у региона 407 претензий к ПСО "Казань".

Суд поставил перед экспертом два вопроса: связаны ли недостатки с некачественными работами при строительстве или они возникли при эксплуатации "Самара Арены", а также являются ли эти недочеты скрытыми или явными.

Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации" должна провести работу в течение 20 рабочих дней.