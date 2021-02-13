"Самара Арена" требует от ПСО "Казань" устранить недочеты при строительстве стадиона

Арбитражный суд Москвы 11 февраля провел предварительное заседание по претензиям ГАУ "Самара Арена" к ПСО "Казань". Первое заседание назначено на 1 марта.

В материалах суда значится, что "Самара Арена" имеет 374 претензий по строительству стадиона. Ответчик должен в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, выполненных по

государственному контракту и обнаруженных в пределах гарантийного срока.

На случай неисполнения решения суда по истечении 30 дней ПСО "Казань" за каждую просроченную неделю заплатит по 100 тыс. рублей.